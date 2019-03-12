مجددا.. هواوي تستعين بصور مزيفة

نشرت شركة هواوي صورا ضمن حملة ترويجية لكاميرا هاتف P30 Pro، لكن تبين لاحقا أن الصور مزيفة.

وكشف موقع GSMArena أن الصور الدعائية التي نشرتها هواوي ملتقطة بكاميرا احترافية وليست ملتقطة بكاميرا P30 Pro.

واستخدمت هواوي صورا لبركان ثائر وطفل والتي تبين لاحقا أنها ملتقطة بعدسة كاميرا احترافية، وليس بكامير P30 Pro.

ونشرت هواوي صورة عالية الجودة للقمر، مدعية أن هاتف P30 Pro يمكنه التقاط صورة كهذه من خلال تقنية التكبير.

الأمر هذه المرة لم يتوقف عند استخدام هواوي لصور ملتقطة بكاميرا احترافية فقط، بل استخدام صور جاهزة مرخصة على حساب هواوي في مدونة Weibo الصينية المتخصصة في الإلكترونيات.

ورغم الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها الشركة على الإنترنت خلال الأيام الماضية، فقد نفت "هواوي" ما قيل عن عمليات التزييف رغم وجود الأدلة.

وقال نائب رئيس قسم التسويق الدولي بشركة هواوي كليمنت وونج، إن صورة القمر قد تم التقاطها بجهاز P30 Pro من دون تعديلات إضافية.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها هواوي بذلك، فقد روجت الشركة لكاميرا هاتف Nova 3 في مصر من خلال عرض صور التقطت بكاميرا احترافية، وفقا لموقع The Verge.

وقد كشفت حقيقة صور هواوي عندما قامت الممثلة التي ظهرت في الإعلان بنشر كواليسه، حيث تبين أن الصور التقطت بكاميرا احترافية وليست بكاميرا هاتف هواوي الذي كانت تحمله خلال الإعلان.