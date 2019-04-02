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بالأرقام.. أعداد المسلمين والمسيحيين بعد 4 عقود

شيخ مسلم يصافح بطريرك . تعبيرية - أرشيفية

رجحت دراسة أن يتساوى عدد المسلمين وعدد المسيحيين حول العالم، بحلول عام 2060، إذ سيبلغ أتباع كل من الديانتين ثلاثة مليارات شخص.

ويبلغ عدد المسيحيين حاليا 2.3 مليار شخص، فيما يبلغ عدد المسلمين 1.8 مليار شخص، وفقا لمركز بيو للأبحاث.

وعزت الدراسة تضاعف عدد المسلمين خلال أربعة عقود إلى أن مجتمعاتهم أكثر شبابا وينجبون أطفالا أكثر من المسيحيين.

وعلى عكس الانطباع السائد بأن غالبية المسلمين تتركز في منطقة الشرق الأوسط، فإن الأرقام تشير إلى أن الغالبية ستتركز خلال 2060 في كل من: الهند، الباكستان، نيجيريا، إندونيسيا، بنغلاديش، مصر، العراق، تركيا، إيران وأفغانستان التي ستضم 60 في المئة منهم.

الدول التي تضم غالبية المسلمين
الدول التي تضم غالبية المسلمين

وسيتركز 47 في المئة من المسيحيين في: أميركا، البرازيل، نيجيريا، الكونغو، الفلبين، المكسيك، تنزانيا، أوغندا، كينيا وإثيوبيا.

وستكون نيجيريا الدولة الوحيدة التي سيجتمع فيها أكثرية مسيحية ومسلمة في الوقت ذاته.

الدول التي تضم غالبية المسيحيين
الدول التي تضم غالبية المسيحيين

وتبقى الولايات المتحدة الدولة التي يعيش فيها أكبر عدد من المسيحيين، الذين يتجاوز عددهم حاليا 248 مليون شخص، وسيرتفع عددهم بعد أربعة عقود إلى 262 مليون شخص.

وستخرج روسيا من قائمة الدول التي تحتضن غالبية المسيحين رغم أنها رابع أكبر دولة يعيش فيها 104 ملايين مسيحي حاليا.

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