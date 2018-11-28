الكونغرس سيستمع لرئيس غوغل

أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي أن الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي سيدلي بشهادته أمامها صباح يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل لمناقشة قضايا تتعلق بالشفافية واتهامات ضد الشركة بـ"التحيز".

وتواجه الشركة اتهامات بتقييد الوصول إلى الآراء المحافظة في النتائج التي تظهر على محركها البحثي، وبتطوير محرك بحثي في الصين "مراقب" بما يضمن امتثاله لسياسة الحكومة الصينية المتهمة بتقييد حرية الإنترنت.

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وقال رئيس الأغلبية الجمهورية في المجلس كيفن مكارثي ورئيس اللجنة القضائية بوب غودلاتي في بيان إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن غوغل "قد لا تمارس سلطتها الواسعة بشكل محايد... وقد تقوض مبادئها الأساسية عن طريق الامتثال للرقابة القمعية في الصين".

وأضاف البيان أن مثول بيتشاي أمام اللجنة القضائية "خطوة مهمة أخرى لاستعادة ثقة الجمهور في غوغل وجميع الشركات التي تشكل الإنترنت".