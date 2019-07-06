متمردون ينتقدون اتفاق "العسكري" والمعارضة في السودان

انتقد فصيلان متمردان في السودان اتفاق تقاسم السلطة بين الحركات السياسية المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي، والذي يهدف إلى إنهاء الجمود السياسي المستمر منذ أسابيع.



وأعلن زعماء الاحتجاج في العاصمة الخرطوم والمجلس العسكري الجمعة اتفاقا لتشكيل حكومة مشتركة.



وقال فصيل من حركة تحرير السودان، بقيادة مني مناوي، مساء الجمعة إنه يجب التوصل إلى اتفاق سلام مع الجماعات المتمردة قبل الشروع في عملية الانتقال المخطط لها.



وانتقد فصيل آخر من حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، الاتفاق باعتباره "خيانة للثورة".



وانقسمت حركة تحرير السودان، التي كانت تقاتل التمرد في إقليم دارفور، إلى فصيلين متنافسين عام 2004. وانضم مناوي إلى ائتلاف سياسي مع المحتجين، بينما رفض نور المشاركة في الائتلاف.