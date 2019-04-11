متظاهرو السودان يتحدون حظر التجول

واصل آلاف المتظاهرين السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مساء الخميس، على الرغم من بدء حظر التجول الليلي الذي فرضه الجيش إثر إطاحته الرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وعلى وقع هتاف "سلام، عدالة، حرية"، استهل المتظاهرون اعتصامهم لليلة السادسة على التوالي أمام مقر الجيش الذي كان دعاهم قبيل ساعات من ذلك إلى التزام حظر التجول الذي بدأ في العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي ويستمر لغاية الرابعة فجرا.

وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي أن وزير الدفاع عوض بن عوف أدى مساء الخميس القسم "رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي" الذي شكله الجيش إثر إطاحته البشير بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

وقال التلفزيون إن "الفريق أول الركن عوض محمد أحمد بن عوف أدى القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي". وأضاف "الفريق كمال عبد المعروف أدى القسم نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي".

وعرض التلفزيون لقطات للجنرالين وهما يؤديان القسم.

وأطاح الجيش السوداني الخميس البشير، وأعلن اعتقاله واحتجازه "في مكان آمن" وتولّي "مجلس عسكري انتقالي" السلطة لمدة عامين.