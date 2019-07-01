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في ذكرى "التسليم".. متظاهرون يقتحمون برلمان هونغ كونغ

متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في هونغ كونغ في ذكرى إعادة الجزيرة إلى الصين

اقتحم متظاهرون معارضون للحكومة الموالية لبكين في هونغ كونغ الاثنين مقر البرلمان بعد أن كسروا الأبواب الزجاجية كما أظهرت مشاهد تلفزيونية.

وبحسب صور بثتها قناة "آي كايبل نيوز" اقتحم عشرات المتظاهرين الملثمين مقر البرلمان الذي كانوا يحاولون دخوله منذ ساعات.

وكانت قوات الأمن لجأت الى داخل المبنى بعد أن استخدمت رشاشات الفلفل لإبعاد المتظاهرين.

متظاهرون رفعوا علم هونغ كونغ القديم (قبل إعادتها إلى الصين) داخل مبنى البرلمان
متظاهرون رفعوا علم هونغ كونغ القديم (قبل إعادتها إلى الصين) داخل مبنى البرلمان

واستولى متظاهرون مناهضون للحكومة في هونغ كونغ على طرق رئيسية صباح الاثنين خلال تظاهرة حاشدة مؤيدة للديمقراطية في ذكرى تسليم المدينة للصين.

ووصل عدد المحتجين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى أكثر من مليون شخص خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ المدعومة من الصين.

المتظاهرون يعترضون على قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين
المتظاهرون يعترضون على قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين

ويخشى المعارضون من مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين، الذي اضطرت الحكومة لتعليقه، من أن يكون تهديدا لحكم القانون في هونج كونج ويطالبون بإلغائه وبتنحي لام.

ومن شأن مشروع القانون في حالة إقراره أن يسمح بإرسال أشخاص إلى البر الرئيس الصيني ليمثلوا أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

وعادت هونغ كونغ إلى الصين بموجب صيغة "بلد واحد ونظامين" والتي تتيح للإقليم التمتع بحريات لا ينعم بها الوطن الأم بما في ذلك حرية التظاهر ونظام قضائي مستقل.

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