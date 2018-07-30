560 متسلقا عالقون في جزيرة أندونيسية ضربها زلزال

لا يزال أكثر من 500 متنزه ومرشد عالقين على جبل رينجاني في جزيرة لومبوك الأندونيسية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

وكان زلزال مدمر ضرب الجزيرة وأرسلت السلطات مروحيات وفرق إنقاذ راجلة من أجل إجلاء المتنزهين العالقين على الجبل البركاني الذي يقصده السياح بسبب مسارات المشي حوله.

وقال مسؤول محلي "لا يزال 560 شخصا عالقين" نتيجة انزلاقات متتالية للتربة بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب الجزيرة الأحد.

وأشار إلى أن "هناك 500 متسلق في منطقة (بحيرة) سيغارا اناكان و60 في باتو سيبير".

ومن بين العالقين أشخاص من أميركا وفرنسا وهولندا وتايلاند وألمانيا، ومن دول أخرى بحسب مسؤولي البحث والإنقاذ.

ومن المفترض أن تستمر عمليات الإجلاء حتى الثلاثاء بحسب خطة الإنقاذ التي أعدتها السلطات.

وقتل 16 شخصا على الأقل ودمرت مئات المنازل في الزلزال الذي أثار الذعر بين السكان الذين اندفعوا إلى خارج منازلهم والفنادق التي ينزلون فيها.

ويبلغ ارتفاع جبل رينجاني 3726 مترا وهو ثاني أكبر بركان في إندونيسيا ويعتبر وجهة سياحية بفضل مسارات المشي الكثيرة حوله، وأدى الزلزال إلى انهيار كميات ضخمة من الصخور ما حال دون تمكن المتسلقين من النزول من على الجبل.