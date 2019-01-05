أعلنت آبل تسجيلها رقما قياسيا في المبيعات خلال موسم الأعياد بلغ 1.22 مليار دولار في جميع متاجرها حول العالم.

وأفاد بيان من الشركة أن مبيعات "آب ستور" خلال يوم رأس السنة 2019 بلغت 322 مليون دولار.

ويأتي إعلان آبل بعدما عانت أسواق المال الخميس من هزة بسبب توقعات آبل لمبيعاتها، والتي أدت لخسارتها 75 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في آبل فيل شيلر إن مبيعات متاجر الشركة لم تكن محصورة بالأجهزة فقط إذ ضمت أيضا التطبيقات والألعاب عبر "آب ستور".

وأشار إلى أن منتجات "آب ستور" تضم "آبل ميوزك" وخدمات الـ "كلاود" وآبل بي" إضافة إلى خدمات الإعلانات المختلفة.

وذكر أن الألعاب الإلكترونية مثل "فورت نايت" و"بي يو بي جي" كانت ضمن الأكثر تحميلا خلال موسم الأعياد.