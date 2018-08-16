مبتكر سيمبسون يفك السحر على نتفليكس

يقدم مبتكر شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني "عائلة سيمبسون" مات غرونينغ أول مسلسل جديد له منذ 20 عاما لشبكة نتفليكس هذا الأسبوع.

مسلسل "Disenchantment-فك السحر" يدور حول قصة فانتازية لأميرة مخمورة وقزم وشيطان في عالم من العصور الوسطى يسمى "دريم لاند".

وينافس العمل الجديد مسلسلات مثل مسلسل الفانتازيا "لعبة العروش Game of Thrones" الذي تقدمه شبكة "HBO".

وقال غرونينغ خلال العرض الترويجي لمسلسله الجديد في لوس أنجلس إن المسلسل "أكثر عاطفية" من مسلسل عائلة سيمبسون أو مسلسله الآخر "فوتوراما".

وأضاف أن شبكة نتفليكس منحته مطلق الحرية ليبتكر ما يريد.

وستصدر نتفليكس حلقات "Disenchantment" العشر الجمعة.