أبدى رئيس حزب الأمة القومي السوداني مبارك الفاضل أمله في انحياز القوات المسلحة إلى كفة الشارع من أجل التغيير في السودان.

​وقال في تصريحات لقناة "الحرة" إن الرئيس السوداني لن يقبل التنحي طواعية إلا إذا رأى الكفة قد رجحت للشعب وأن القوات المسلحة تدخلت لإيجاد حلول.

ويرى أن الخلاف مع النظام الذي يتحكم فيه أعضاء المؤتمر الوطني بدأ قبل نحو خمسة أشهر بسبب قانون الانتخابات، عندما أصروا على إجازته بأغلبيتهم، مشيرا إلى أن "القشة التي قصمت ظهر البعير كانت عندما تقدموا بتعديل دستوري يسمح ببقاء البشير في السلطة".

وأضاف رئيس حزب الأمة القومي أن هذه الثورة تجري في معظم مدن السودان، وقد انفجرت ولاية نهر النيل التي يأتي منها معظم وجوه النظام بمن فيهم البشير، إذ إن هناك تصميما من الشعب السوداني على أهمية التغيير ونظام جديد.

وأفاد بأن السودان يعاني من بطالة كبيرة ومن ضنك في العيش، مشيرا إلى أن العملة الوطنية تمر بحالة انهيار بسبب تلاعب مجموعات داخل المؤتمر الوطني أسعار الصرف لإحداث حالة من الهلع.

ويشير الفاضل إلى أن السودان مستمر بالثورة. ورغم الملاحقات والاعتقالات والرصاص هناك إصرار من الشعب على الخروج.