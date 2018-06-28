مبادرة لإسقاط ديون الشركات والأفراد المتعثرين في مصر

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لإسقاط ديون المتعثرين من الشركات والأفراد بإجمالي حوالي 17 مليار جنيه أي 950 مليون دولار تقريبا، حسب ما أفادت صحيفة الأهرام الحكومية الخميس.

وقالت الأهرام إن المبادرة تشمل المديونيات المتعثرة "للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية".

ويشارك في المبادرة كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن بيان للمصرف المركزي صدر الأربعاء، أن البنوك المشاركة ستقوم بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، "وذلك في حالة التزامهم بسداد مئة في المئة من رصيد الدين في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 كانون الأول/ديسمبر 2018".

وبحسب البيان، فإن هذه المبادرة تأتي "في إطار تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة المركزي والبنوك في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين في السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي".

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد، وفقا للصحيفة.