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مباحثات أميركية صينية حول التجارة الأسبوع الحالي

وزير الخزانة ستيفن منوتشين

قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين للصحفيين الاثنين إنه يتوقع إجراء مكالمة هاتفية جديدة مع المسؤولين الصينيين هذا الأسبوع في إطار استئناف المناقشات الخاصة بالاتفاق التجاري.

وكان الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا الشهر الماضي على هدنة جديدة في النزاع التجاري المستمر منذ عام بين أكبر اقتصادين في العالم.

واتبع منوتشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ذلك بمكالمة هاتفية مع مسؤولين تجاريين صينيين الأسبوع الماضي، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل بخصوص اجتماع مباشر متوقع بين الجانبين.

وأبلغ منوتشين الصحفيين بالبيت الأبيض قائلا "أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن نحقق تقدما كبيرا في وقت لاحق".

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