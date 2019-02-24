مبابي: 50 هدفا بعمر العشرين

بات المهاجم الشاب كيليان مبابي أول لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعمر العشرين عاما عندما قاد باريس سان جرمان إلى الفوز على نيم بثلاثية نظيفة مسجلا هدفين.

والفوز هو الرابع عشر تواليا لسان جرمان على أرضه منذ انطلاق الموسم الحالي، فابتعد بالتالي 17 نقطة عن منافسيه المباشر ليل الذي تعثر بالتعادل مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

على ملعب بارك دي برانس، أراح مدرب فريق العاصمة الفرنسية الألماني توماس توخل أبرز لاعبي الصف الأول، فبالإضافة إلى إصابة المهاجمين البرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون كافاني، لم يشارك الجناح الأرجنتيني انخل دي ماريا والألماني يوليان دراكسلر في حين خاض صانع الألعاب الإيطالي ماركو فيراتي المباراة أساسيا لأنه في حاجة إلى الدقائق لاستعادة كامل مستواه بعد غياب عن الملاعب دام عدة أسابيع بداعي الإصابة.

كما منح الفرصة للمهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ ولاعب الوسط كريستوفر نكونكو والوافد الجديد الأوروغوياني لياندرو باريديس.

وبدا الفارق واضحا بين الفريقين لأن سان جرمان سيطر على مجريات اللعب تماما من بداية المباراة وحتى نهايتها وكان بوسعه أن يسجل عددا أكبر من الأهداف علما بأن الحكم وتقنية المساعدة بالفيديو ألغيا هدفين لمبابي الأول بداعي التسلل والثاني لاستعمال يده لمتابعة الكرة داخل الشباك.

وأضاع مبابي فرصة جيدة للتسجيل عندما وصلته كرة ماكرة من فيراتي فانفرد بالحارس بول برناردوني لكن الأخير أبعد تسديده في الرمق الأخير إلى ركنية (33). ثم ألغى الحكم هدفا لمبابي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لتسلله (38).

وافتتح نكونكو التسجيل بعد أن كسر مصيدة التسلل وسيطر على الكرة ببراعة وقبل أن تلامس الأرض أطلقها داخل الشباك (40).