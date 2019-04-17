بعد سجنه.. مصير مجهول ينتظر البشير

أصبح مصير الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير محل تساؤلات بعد عزله من قبل الجيش في 11 نيسان/ أبريل الجاري إثر انتفاضة شعبية.

فهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب فظائع ضد شعبه في دارفور، لكن قياديين في المجلس العسكري قالوا إنه سيحاكم بالداخل، فيما أعلنت دول استعدادها لاستقبال الرئيس المعزول كلاجئ.

حكم البشير السودان لمدة 30 عاما إثر انقلاب عسكري دبره بمساعدة الإسلاميين في حزيران/ يونيو 1989 على الحكومة المنتخبة آنذاك بقيادة الصادق المهدي.

وشهد عهده صراعا مسلحا في دارفور (غرب) والنيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب)، لا يزال مستمرا حتى الآن.

كون البشير مليشيات لوأد الصراع في دارفور، ما تسبب في مقتل 300 ألف شخص وتشريد ملايين، كما تقول الامم المتحدة.

وقد أدى ذلك لاحقا إلى صدور مذكرتي توقيف دوليتين بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وبعد ساعات من نقله إلى سجن كوبر في الخرطوم، تباينت آراء وتوقعات السودانيين بشأن مصير البشير.

يقول الناشط السوداني عبد الحليم عثمان إن الجنائية الدولية هي المكان الأفضل لمحاكمة البشير، ويضيف لموقع الحرة "حان الوقت لكي يواجه البشير العدالة، إنصافا للضحايا، البشير متهم بفظاعات غير منصوص عليها في القانون السوداني مثل الإبادة الجماعية".

واعتبر عبد الحليم النظام الحالي (المجلس العسكري) "استنساخا لنظام البشير ولا يمكن الوثوق به في محاكمته من الأساس أو إخضاعه لمحاكمة عادلة" مشددا على "ضرورة أن تعمل الحكومة المدنية القادمة، على نقله إلى العدالة الدولية".

وشهد عهد البشير أيضا انفصال جنوب السودان عن الشمال وقد حمل كثيرون البشير المسؤولية وقالوا إنه ينبغي أن يحاكم على ذلك بتهمة "الخيانة العظمى".

انفصال الجنوب الغني بالنفط تسبب في استفحال الضائقة المعيشية في السودان، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية في الأعوام 2013 و2016 و2018 قمعها البشير بقوة، ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص قبل أن تنجح ثوره 19 ديسمبر في الإطاحة به رغم كلفتها الدموية الباهظة.

هذا إضافة إلى تفشي الفساد وانتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير التي شهدها السودان طوال فترة حكمه.

المجلس العسكري الانتقالي قال إنه اضطر إلى استلام السلطة لأن نظام البشير تمسك بالخيار الأمني لفض الاحتجاجات الشعبية. وأوضح أن البشير تم التحفظ عليه تحت الإقامة الجبرية قبل أن يعلن نقله مساء الثلاثاء إلى سجن كوبر، تحت حراسة أمنية مشددة.

وأوضح الخبير القانوني هاني عوض أن نقله هذا "مؤشر قوي جدا على رضوخ المجلس العسكري لطلب الشعب، وعلى الأغلب تمهيد لمحاكمته في الداخل".

وأضاف عوض في حديث لموقع الحرة أن "المجلس اتخذ قرارات مهمة جدا في الفترة الماضية لتعزيز ثقة الشعب فيه، واعتقال البشير يندرج تحت ذلك، النظام يسعى بجد لطمس بقايا النظام السابق".

وتوقع هاني أن يشكل المجلس محكمة عسكرية للبشير خلال الفترة الانتقالية "لإرضاء الشعب والمجتمع الخارجي. القانون السوداني متوافق مع القانون الدولي الإنساني وقادر على محاكمته بالداخل حتى لو كان الأمر متعلقا بالإبادة الجماعية، وفقا للمادة 27 بند 3. وهذه المحاكمة ستساعد على استقرار السودان، وتحسين صورة المجلس خارجيا".

ويواجه البشير تهما بقتل المحتجين وبشبهات فساد واسعة تشمل أقرب المقربين منه في الأسرة والحزب الحاكم.

وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق عمر زين العابدين قال إن البشير سيحاكم داخل السودان، فيما قال نائب رئيس المجلس محمد حمدان حميدتي إن موضوع الجنائية متروك للشعب، للبت فيه.

وأشار الخبير القانوني هاني عوض إلى قدوم حكومة مدنية جديدة يمكنها إعادة محاكمة البشير بل وحتى إرساله إلى الجنائية الدولية، موضحا أن "الأمر يتوقف على لون الحكومة القادمة. إذا كانت يسارية مثلا، فلن تتردد في نقله إلى الجنائية".

حق اللجوء

من الخيارات المطروحة بشأن مصير البشير، حق اللجوء السياسي.

وذلك بعد ما صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم الثلاثاء بأن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء للرئيس المعزول عمر البشير، بالنظر إلى "دوره الرئيسي" في اتفاق السلام الذي أدى إلى انفصال جنوب السودان.

غير أن المحلل السياسي محمد آدم استبعد ذلك بشدة، وقال لموقع الحرة "هذا أمر صعب جدا، لأن أوغندا مصادقة على الجنائية الدولية، وسيشكل ذلك عبئا كبيرا عليها".

أما الخبير القانوني هاني عوض فقال "إن اللجوء حق دولي، ولكن هل تسمح السلطات للبشير بالسفر، لا أعتقد. والمجلس العسكري يخشى بشده انزلاق البلاد إلى الفوضى والفتنة".

ويرى قانونيون وسياسيون أن السبب الذي ساقته أوغندا لمنحه حق اللجوء يحسب على البشير وليس لصالحه وأنه ينبغي محاكمة الرئيس المعزول بتهمة "الخيانه العظمى" لتسببه في انفصال جنوب السودان.

واستبعد الخبير القانوني هاني عوض بشدة سيناريو العفو عن البشير كما حدث مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لدواع صحية.

واستبعد عوض أيضا سيناريو هروب البشير بمساعدة ما تسمى "كتائب الظل" التي استعان بها النظام لتعزيز قبضته الأمنية. وقال إن قوات كهذه "إن وجدت فعلا فلن تؤثر على سير العدالة فحسب، بل ربما حتى على إعادة الرئيس إلى الحكم في ظل وضع لا يزال هشا".

ويرى خبراء أن البشير كان بيده أن يصل إلى نهاية غير التي هو فيها الآن لو كان أعلن صراحة عدم ترشحه في انتخابات 2020، وساعد في انتقال سلمي للسلطة.

وقال الخبير القانوني هاني عوض إن "موقفا كهذا ربما كان سيدعم مبادرات كثيرة لإخراجه من مسألة الجنائية. بطانته لو كانت صالحة لأرشدته إلى الطريق الصحيح".