مصير 'دافوس الصحراء' بعد إعلان مقتل خاشقجي

يبدو أن قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي أصحبت أشبه بصندوق "باندورا"؛ الذي تعصف تبعاته بمبادرات وخطط سعودية تستهدف فيها تغيير هيكل الاقتصاد.

واعترفت السعودية الجمعة أن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول بعدما نفت على مدى أكثر من أسبوعين أي علاقة لها باختفائه.

ووسط ذلك كله، أعلنت عدة جهات عدم حضورها لمؤتمر استثماري هام في السعودية يعرف باسم "دافوس الصحراء" الذي يعد إحدى مبادرات "مستقبل الاستثمار" ضمن رؤية "السعودية 2030".

"دافوس الصحراء"

وبحسب ما كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودية فإن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء" من المقرر أن ينعقد في الرياض من الفترة 23 و 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان من المؤكد مشاركة أكثر من 150 متحدثا خلال الجلسات يمثلون 140 مؤسسة، فيما سيشارك فيه حوالي أربعة آلاف شخص من 90 دولة.

ويمثل المشاركون في المؤتمر حوالي 25 في المئة من الاقتصاد العالمي، وما يعادل 25 تريليون دولار.

مستقبل المبادرة والمؤتمر بات الآن على المحك، خاصة بعد إعلان العديد من المشاركين والمسؤولين والشركات مقاطعتهم للمؤتمر، بسبب قضية اختفاء خاشقجي.

​لن يحضروا

وأعلن 22 مسؤولا وست مؤسسات إعلامية إلغاء مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي على خلفية الإعلان عن اختفاء الصحافي خاشقجي، ولكن من غير المعروف إذا ما كان اعتراف السعودية بأنه قتل سيغير هذه القرارات أم لا.