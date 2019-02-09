ما لا تعرفه عن صحة ترامب

أعلن طبيب البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمتّع "بصحّة جيّدة جداً"، وذلك إثر خضوع الملياردير الجمهوري البالغ 72 عاماً لفحوصات طبيّة استغرقت أربع ساعات.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان نشره البيت الأبيض "يسرّني أن أعلن أن رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بصحّة جيدّة جدّاً وأتوقّع أن يظلّ كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية وإلى ما بعد ذلك".

وكان ترامب توجّه بعد ظهر الجمعة إلى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن للخضوع لفحوصات طبيّة.

وترامب لا يحتسي الكحول ولا يدخّن السجائر لكنّه يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

والنقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الأميركي الـ45 أن ينتبه لوزنه (108 كيلوغرامات، وطوله 190 سنتيمتر)، وأن يمارس تمارين رياضية.

وقال هوغان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض لـ"سي أن أن" إن "الرئيس أقر بأنه لا يتبع هذا البرنامج بدقة".

ولفت الطبيب في بيانه إلى أنّ ترامب لم يضطر خلال الزيارة التي قام بها إلى المستشفى لإجراء هذه الفحوص الطبية إلى الخضوع لأي تخدير.

ولدى عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى العسكري اكتفى ترامب بتحية الصحفيين لدى ترجّله من المروحية الرئاسية لكنّه لم يتوقف للرد على أيّ من أسئلتهم.

والرئيس الأميركي غير ملزم الخضوع لفحوص طبية ولا نشر نتائجها. لكن هذا الأمر أصبح تقليدا.