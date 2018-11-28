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من أميركا

تكلفة فاتورة حرائق كاليفورنيا

من آثار الحريق في كاليفورنيا Photo: AFP

قدرت شركة "ميونيخ ري" الألمانية أن الأضرار المتصلة بحرائق غابات كاليفورنيا الأخيرة ستكلف شركات التأمين أكثر من عشرة مليارات دولار.

وقال رئيس الشركة العملاقة جواكيم وينينغ في لقاء إعلامي إن تقديرات مكاتب خبراء مستقلة تتوقع أن تبلغ تكلفة الأضرار ما بين 10 و15 مليار دولار.

وقدر مكتب "آر أم أس" الأميركي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر كلفة الحريقين الأكثر دموية في تاريخ كاليفورنيا، بما بين 9 و13 مليار دولار.

وتتوقع "ميونيخ ري" أن تدفع مئات الملايين للتعويض على الكارثة.

وأكد وينينغ إن الشركة ستنسحب من إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

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