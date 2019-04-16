قبل شرائه.. تعرف على 'غالاكسي فولد'

يتميز هاتف "غالاكسي فولد" المقرر طرحه في الأسواق رسميا في 26 نيسان/أبريل المقبل، بمرونة كبيرة تسمح بحويله من هاتف تقليدي بشاشة 4.6 بوصة إلى جهاز يعمل بشاشة 7.3 بوصة، والعكس، أي طيه للعمل بالشاشة الصغيرة.

لكن مواقع ألكترونية أميركية متخصصة في عالم التقنية ألقت نظرة على الهاتف الجديد قبل طرحه في الأسواق وكان لديها بعض الملاحظات.

خط رأسي

أهم هذه الملاحظات هو وجود خط رأسي في منتصف الشاشة، عند فتح الجهاز ليعمل بالشاشة الكبيرة. هذا الخط يقع في المنطقة التي يتم منها طي الهاتف.

موقع "ذا فيرج" قال إنه يمكن ملاحظة هذا الخط من خلال زوايا معينة لكنه يتلاشى مع مواصلة العمل على الجهاز.

مراسلة موقع engadget.com قالت إنه عيب في الجهاز ولكن غير مؤثر، وهو مثل قراءة كتاب فيه صفحة مطوية، لكن هذا الأمر لن يثني القارىء عن مواصلة قراءة الكتاب.

لا يطوى بشكل كامل

الجهاز القابل للطي لا يطوى بشكل كامل، إذ يمكن رؤية فراغات جانبية عند تحويله إلى وضع الشاشة الصغيرة.

موقع "ذا فيرج" يرفض النظر إلى الجهاز باعتباره هاتفا قابلا للتحويل إلى جهاز لوحي، ويرى أنه يبدو أكثر مثل جهاز لوحي قابل للطي، مثل جهاز آيباد ميني الذي يمكن تصغير حجمه.

فسمك الهاتف وطوله في وضعية الغلق يجعلان الجهاز أكبر من أي هاتف آخر في الأسواق بهذه الوضعية.

ونظرا لكبر حجم الجهاز، يصعب وضعه في جيوب الملابس العادية، لكن يمكن حمله في حقيبة يد أو جيب معطف.

هناك أيضا ملاحظات على الشاشة الصغيرة التي هي بحجم 4.6 بوصة، فهي تبدو أصغر من حجمها وأضيق بالنظر لوضعيتها في هذا الجهاز الطويل.

يغلق بإحكام

الجهاز يغلق بإحكام عند طيه، ويحتاج إلى بعض القوة لفتحه، ما يضاف إلى مميزات الجهاز.

مرونة في استخدام التطبيقات

يمكن فتح ثلاثة تطبيقات معا على الشاشة. ويمكن السحب من الحافة اليمنى من الشاشة لفتح مجموعة من التطبيقات استخدمت حديثا، والنقر فوق أحد التطبيقات لفتحه في عرض منفصل.

يتميز الهاتف بنظام استمرارية عمل التطبيقات بين الشاشتين الصغيرة والكبيرة. إذا فتحت تطبيقا على الشاشة الصغيرة، ثم تحولت إلى الشاشة الكبيرة، ستجد التطبيق ذاته يعمل هناك.

ست كاميرات

مثل S10 Plus، الجهاز الجديد من سامسونغ، مزود بمعالج Snapdragon 855 وذاكرة رام بسعة 12 غيغا بايت وسعة تخزين 512 غيغا بايت.

لكنه مزود بعدد أكبر من الكاميرات (ست كاميرات)، فهناك ثلاث كاميرات في الجانب الخلفي، بالإضافة إلى كاميرا 12 ميغابيكسل في الشاشة الأمامية (عند وضع الغلق)، وهناك كاميرتان يمكن استخدامهما عند تحويل الجهاز إلى وضع الشاشة الكبيرة.