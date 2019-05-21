ماي تعرض 'اتفاق بريكست جديدا'

عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء سلسلة مبادرات على البرلمان تهدف إلى الحصول على دعمه لاتفاقها بشأن بريكست قائلة إن هناك "فرصة أخيرة" للخروج من المأزق.

وأعلنت ماي أن النواب البريطانيين سيتمكنون من التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست أم لا، إنما فقط بعد موافقتهم على مشروع قانون يتضمن كيفية تطبيق اتفاق الخروج المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي إن حكومتها ستسمح أيضا للبرلمان بأن يقرر ما إذا كان يريد البقاء مؤقتا ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

ووصفت ماي مشروع القانون الذي سيطرح أمام النواب الشهر المقبل بأنه "اتفاق بريكست جديد" للخروج من المأزق السياسي الذي أدى إلى إرجاء موعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من التصويت على نحو غير متوقع بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لا يزال من غير الواضح متى ستنفصل بريطانيا أو إن كانت ستخرج على الإطلاق من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973.