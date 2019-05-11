ماي تعتزم عرض جدول زمني لاستقالتها 

تعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في غضون أيام خططها للتنحي، بحسب ما أعلنه رئيس كتلة حزبها في البرلمان غراهام بريدي السبت.

وقال بريدي الذي يترأس كتلة الحزب المحافظ في مجلس العموم، إنه يتوقع أن توضح ماي الجدول الزمني لتخليها عن منصبها خلال لقاء معها الأربعاء.

وتوقع كذلك أن تنهار المحادثات الجارية بين الحكومة وحزب العمال المعارض للتوصل إلى تسوية حول اتفاق بريكست خلال أيام.

وقال بريدي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لا أرى كيف يمكن لهذا الطريق أن يؤدي إلى أي حل منطقي".

ويضغط حزب العمال من أجل اتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من التكتل.

وقال بريدي "إذا تمت الموافقة على الاتحاد الجمركي من دون تنظيم استفتاء ثان، عندها فإن نصف حزب العمال لن يصوت على أي طرح مهما كان، وإذا تم التوافق على اتحاد جمركي، عندها فإن معظم الحزب المحافظ لن يدعمه".

وتابع "بالتالي، لا أرى هذا الطريق مثمرا كثيرا، وقد أكون مخطئا، لكنني أعتقد أنه سيتعثر خلال الأيام المقبلة من غير أن يقود إلى أي نتيجة تذكر".

وتعهدت ماي بالاستقالة بعد إقرار اتفاق بريكست في البرلمان. لكن الدعوات إلى رحيلها قبل ذلك تصاعدت بعد الانتخابات المحلية في الثاني من أيار/مايو.

وخسر الحزب المحافظ مجالس محلية عدة وأكثر من ألف مقعد في هذه الانتخابات التي عاقب البريطانيون فيها حزب رئيسة الوزراء على المأزق الذي وصلت إليه عملية بريكست.

ووافقت ماي على لقاء بريدي الأربعاء لبحث خططها للتنحي. وقال بريدي إن كتلته "طلبت منها توضيح المسألة. وعرضت أن تأتي وتلتقي الكتلة، ووافقنا على ذلك".

ويتصدر وزير الخارجية السابق بوريس جونسون توقعات المراهنين ليكون الزعيم المقبل للمحافظين، وليتولى تاليا رئاسة الحكومة، متقدما على الوزير السابق لبريكست دومينيك راب ووزير البيئة مايكل غوف ووزير الخارجية جيريمي هانت.