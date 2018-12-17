ماي تحذر من 'ضرر' استفتاء ثان على بريكست

تعتزم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الإثنين تحذير النواب البريطانيين من مغبة تأييد إجراء استفتاء ثان على قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر ماي أن الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يصيب السياسة البريطانية بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه".

ووفق مقتطفات من خطاب ستلقيه نشرها داونينغ ستريت، يتوقع أن تقول ماي لمجلس العموم "دعونا لا ننكث العهد مع الشعب البريطاني عبر محاولة إجراء استفتاء ثان".

وستضيف "تصويت ثان (...) سيتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه لنزاهة سياساتنا"، مشيرة إلى أنه "سيتركنا على الأرجح عاجزين عن التقدم".

وستحذر رئيسة الوزراء البريطانية من أن استفتاء ثانيا "سيزيد الانقسام في بلادنا في الوقت الذي يجب علينا فيه أن نعمل لتوحيدها".

وصوتت بريطانيا للخروج الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى عام 2016، ومن المقرر أن يحدث الانفصال في 29 آذار/مارس من العام المقبل، وتبذل ماي جهودا من أجل الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق إجراءات الخروج الذي توصلت إليه مع الأوروبيين الشهر الماضي.

وتواجه ماي دعوات لإجراء استفتاء ثان من للخروج من هذا المأزق، لكنها اعتبرت أن في هذا خيانة لنتيجة استفتاء عام 2016 وتقويضا لثقة البريطانيين في السياسة.

وقال نشطاء يدفعون من أجل اجراء استفتاء جديد إن تعليقات ماي الإثنين أظهرت أن الفكرة تؤخذ على محمل الجد.

وقالت مارغريت باكيت العضو في البرلمان عن حزب العمال المعارض "تصويت عام جديد سيكون مختلفا عن استفتاء عام 2016، لأننا نعرف الآن المزيد حول معنى بريكست".

ويؤيد عشرات من أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب الرئيسية إجراء استفتاء ثان، وكذلك رئيسا الحكومة السابقين جون ميجور وتوني بلير.

وقد أجلت ماي تصويتا حاسما للنواب على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى الشهر المقبل، تاركة المشهد السياسي في حالة من الغموض.