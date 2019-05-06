بومبيو: نتحقق من وجود الصين بالمنطقة القطبية

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين من النشاطات الصينية في المنطقة القطبية.

وقال بومبيو خلال مؤتمر المنطقة القطبية الشمالية المنعقد في فنلندا، إن أعمال الصين تثير الشكوك بشأن نواياها في المنطقة القطبية، وإن الولايات المتحدة تتحقق من الوجود الصيني البحري في تلك المنقطة.

وأوضح بومبيو أن روسيا تزيد من وجودها العسكري في المنطقة القطبية، لافتا إلى أن القيادة الأميركية تقف على النقيض من الموقفين الروسي والصيني.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "روسيا تهدد باستخدام القوة العسكرية لإغراق أي سفينة لا تمتثل لمطالبها في المنطقة القطبية".

وقال بومبيو إن الأنشطة الروسية تزعزع الاستقرار، وقد أدت إلى مقتل كثيرين في أوكرانيا.

كما لفت بومبيو في حديثه إلى خطر الانبعاث الكربوني للصين في المنطقة القطبية، والذي تضاعف نحو ثلاث مرات.

واختتم بومبيو كلمته بقوله "إننا نواجه تحديات كبيرة في المنطقة الجنوبية".