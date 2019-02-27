كوهين يدلي بشهادته أمام مجلس النواب

يدلى مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب بشهادته أمام لجنة المراقبة والإصلاح بمجلس النواب الأربعاء.

وقال كوهين الذي حكم عليه بالسجن لارتكابه جرائم متصلة جزئيا بعمله لصالح ترامب أنه يشعر بـ "الخجل" لأنه لم يستمع إلى ضميره.

وهاجم كوهين من جديد الرئيس دونالد ترامب، لكنه نفى أي علم بوجود تواطؤ مع الروس بشأن الحملة الانتخابية.

وادعى كوهين أن ترامب عرض عليه منصبا بالبيت الأبيض لكن رفض العرض.

وقال مراسل الحرة إن رئيس لجنة المراقبة في مجلس النواب الأميركي حذر كوهين من مغبة الكذب على اللجنة مرة أخرى مثلما فعل من قبل بشأن شهاداته ضد ترامب

وكان الرئيس ترامب قد استبق تلك الاتهامات بتغريدة قال فيها إن كوهين يكذب من أجل خفض فترة سجنه.