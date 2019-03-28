مايكروسوفت توقف مواقع قرصنة إيرانية

قالت شركة مايكروسوفت إنها استولت على 99 موقعا إلكترونيا يستخدمها قراصنة إيرانيون لسرقة المعلومات الحساسة وإطلاق هجمات إلكترونية.

وذكرت الشركة أن مجموعة القراصنة، التي تتبعها منذ عام 2013، كانت تحاول التجسس على ناشطين وصحافيين ومعارضين سياسيين، بمن فيهم أشخاص كانوا "يحتجون على الأنظمة القمعية" في المنطقة.

واعتمد القراصنة طرقا عدة لخداع الأشخاص، من بينها إرسال روابط خبيثة متخفية تشبه تلك الموجودة في علامات تجارية معروفة، مثل منتجات مايكروسوفت ولينكدن و آوت لوك وويندوز.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن المجموعة كانت تحاول عادة التسلل إلى الحسابات الشخصية للضحايا، دون حسابات عملهم، عن طريق إغرائهم بالضغط على رابط لموقع ويب مخترق أو فتح مرفق ضار.

وقالت أليسون ويكوف الباحثة الأمنية في شركة سيكيوركس التي تتخذ من أتلانتا بولاية جورجيا مقرا لها إن هذه المجموعة هي واحدة من "مجموعات التهديد الإيراني الأكثر نشاطا التي لاحظتها".

وكانت صحيفة وال ستريت جورنال ذكرت في تقرير سابق هذا الشهر أن قراصنة إيرانيين نشطوا خلال العامين الماضيين وتمكنوا من استهداف أكثر من 200 شركة في دول عدة.

واستهدف القراصنة الإيرانيون سرقة البيانات من أجهزة وخوادم الشركات وحذفها بهدف الإضرار بها، ما تسبب بخسارات بمئات ملايين الدولارات خاصة للشركات التي تعمل في مجالات النفط والطاقة.