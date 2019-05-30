ساري.. بطل الدوري الأوروبي كان مصرفيا

لا تعد قصة صعود المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري ملهمة فقط لكونه بدأ كبيرا في السن، وإنما لانتقاله من مجال مهني مختلف تماما عن كرة القدم، ثم تتويجه بطلا للدوري الأوروبي مؤخرا. وكان نادي تشيلسي الإنكليزي بقيادة ساري قد توج بطلا للدوري الأوروبي الثلاثاء، بعدما فاز على نظيره اللندني آرسنال، بأربعة أهداف مقابل هدف، في نتيجة هي الأعلى بين نهائيات الدوري الأوروبي.

بدأ ساري حياته كمدافع هاو في أحد الفرق الإيطالية المحلية بعمر الـ 19 عاما، لكنه فشل في اختبارات فريقي تورينو وفيورنتينا، وسرعان ما تقاعد كلاعب بسبب الإصابات. بعد تحصيله الدراسي، بدأ ساري العمل في القطاع المصرفي صباحا، ثم اللعب والتدريب في المساء. وفي عام 1999 وعن عمر الـ 40، بدأ ساري رسميا وبشكل احترافي التدريب الكروي وترك العمل في القطاع المصرفي. لم يكن ساري موظفا بنكيا عاديا، فقد كان ذا مسيرة مميزة، جعلته يتنقل بين بلدان عدة، كإيطاليا وسويسرا ولوكسمبورغ وإنكلترا، إلا أن قلبه ظل معلقا بكرة القدم.

بدأ ساري بتحصيل شهادات في مجال التدريب، ما أهله للتدريب في الدرجة الرابعة من الدوري الإيطالي، وبعد نجاحات عدة، شق ساري طريقة إلى Serie A أو الدوري الإيطالي الدرجة الأولى في موسم 2013-2014، بعدما نجح بالصعود بفريق إمبولي من دوري الدرجة الثانية. مع نابولي، عكف ساري على وضع تكتيكات جديدة، تتلخص في الضغط العالي وتقليل المساحات بين اللاعبين، بجانب أسلوب التمرير الجذاب. بدأ أداء ساري يظهر جليا عندما حافظ نابولي على صدارة الدوري حتى منتصف موسم 2015-2016، لكن مع نهاية الموسم حل نابلوي في المركز الثالث وذهب الدوري لصالح يوفنتوس. وفي موسم 2017-2018، حل نابولي بقيادة ساري في المركز الثاني في الدوري الإيطالي، متأخرا عن بطل الدوري يوفنتوس بأربع نقاط، وفي أيار/مايو 2018، تعاقد ساري مع تشيلسي. ورغم مرور عام فقط على وجود ساري في تشيلسي، إلا أن موسمه كان ناجحا نسبيا، فقد توج ببطولة الدوري الأوروبي، بجانب تأهله لدوري أبطال أوروبا العام القادم بعدما حل في المركز الثالث في الدوي الإنكليزي الممتاز.

لكن يظل تفوق النادي اللندني العام القادم محل شك، بعد أنباء شبه مؤكدة عن رحيل نجم الفريق الأول البلجيكي إيدن هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى عدم استطاعة تشيلسي التعاقد مع لاعبين جدد حتى موسم 2020-2021. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قد منع تشيلسي من سوق الانتقالات لموسمين كاملين، بسبب انتهاك المادة 19 و18ب من القانون المنظم لانتقالات اللاعبين، فيما لا يزال الطعن على الحكم معلقا. وحتى الآن وصل عدد الفرق التي دربها ساري إلى 19 فريقا، 18 في إيطاليا، وفريق تشيلسي في إنكلترا. وبعيدا عن مسيرته المهنية، يشتهر ساري بتدخينه الشره، فلا يكاد يرى خارج المباريات إلا وفي يده سيجارة.