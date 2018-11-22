مانيه يوقع عقدا 'طويل الأمد' مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي الخميس أن مهاجمه السنغالي الدولي ساديو مانيه وافق على توقيع عقد جديد "طويل الأمد" معه.

والتحق مانيه (26 عاما) بفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في حزيران/يونيو 2016 قادما من ساوثمبتون، وسجل 40 هدفا.

واختير مانيه ضمن لائحة من 30 لاعبا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأعلن النادي موافقة مانيه "على بنود عقد جديد طويل الأمد مع ليفربول".

ولم يحدد النادي في بيانه المدة، إلا أن وسائل إعلام إنكليزية بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أشارت إلى أنه يمتد حتى عام 2023.

وقال مانيه "أنا سعيد جدا، جدا لتمديد عقدي مع ليفربول"، مضيفا "إنه يوم رائع بالنسبة الي وأتطلع الآن الى القيام بكل شيء: مساعدة الفريق، مساعدة النادي على تحقيق أحلامه، وخصوصا، الفوز بالبطولات".

وسجل السنغالي 10 أهداف الموسم الماضي وساهم في بلوغ ليفربول نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستهل الموسم الحالي بقوة، مسجلا ستة أهداف في 11 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتطلع ليفربول إلى مواصلة مسيرته الجيدة في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما يحل ضيفا على واتفورد السبت في المرحلة الثالثة عشرة.