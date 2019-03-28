مانشستر يونايتد يحسم مصير سولسكاير

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الخميس تعيين النرويجي أولي غونار سولسكاير مدربا دائما للفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه الرسمي إن "سولسكاير هو الشخص المناسب للمضي قدما في مانشستر يونايتد لما جلبه من خبرة ورغبة للفريق خلال الفترة الماضية".

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في كانون الأول/ديسمبر الماضي تعيين لاعبه النرويجي السابق أولي غونار سولسكاير مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي، غداة إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو على خلفية النتائج السيئة.

وحقق سولسكاير انطلاقة رائعة للفريق بعدما فاز بأول ثماني مباريات له في الدوري الممتاز وكأس إنكلترا، كما تمكن من قيادة الشياطين الحمر للدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.