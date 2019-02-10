مانشستر سيتي يكتسح تشلسي بسداسية

سحق مانشستر سيتي بسداسية نظيفة بينها ثلاثية "هاتريك" لهدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، ضيفه تشلسي في المرحلة الـ26 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، ليستعيد صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول الذي خاض مباراة أقل منه.

وسجل رحيم ستيرلنغ هدف السيتي الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل سيرجيو أغويرو هدفين في الدقيقتين الـ13 والـ19.

وعزز إلكاي جوندوجان تقدم السيتي بالهدف الرابع في الدقيقة الـ25 قبل أن يسجل أغويرو هدفه الثالث في المباراة في الدقيقة الـ56.

واختتم ستيرلنغ مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيتي إلى 65 نقطة ليتصدر قائمة الدوري بعدما لعب 27 مباراة بفارق الأهداف عن ليفربول الذي خاض 26 مباراة حتى الآن.