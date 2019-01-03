أعلن نادي موناكو لكرة القدم الخميس تعاقده مع البرازيلي نالدو قادما من نادي شالكه الألماني، في عقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2020، في إطار سعي النادي الفرنسي لتعزيز صفوفه وتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وافتتح نادي الإمارة سوق الانتقالات الشتوية بتعاقده مع الدولي البرازيلي السابق الذي خاض أربع مباريات دولية بقميص المنتخب الأصفر، من دون أن يحدد قيمة الانتقال.

وكان عقد اللاعب البالغ 36 عاما مع ناديه الألماني، يمتد حتى 2020.

ويتمتع نالدو بخبرة كبيرة ـ إذ خاض أكثر من 500 مباراة بألوان العديد من الأندية الألمانية، بعدما أمضى 13 موسما في ملاعب البوندسليغا متنقلا بين فيردر بريمن، فولفسبورغ وصولا إلى شالكه.

وخسر المدافع البرازيلي مركزه كلاعب أساسي في تشكيلة شالكه هذا الموسم، علماً أن اللاعب الفارع الطول (1.98) م. خاض كل مباريات فريقه الـ 34 في الدوري الألماني الموسم الماضي، واختير من قبل رابطة اللاعبين الألمان كثالث أفضل لاعب في الدوري خلف لاعبَي بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي والكولومبي خاميس رودريغيز.

ويحتل موناكو الذي يدربه حاليا تييري هنري، المهاجم التاريخي السابق للمنتخب الفرنسي ونادي أرسنال الإنكليزي، المركز التاسع عشر ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي بعد 19 مرحلة، بفارق أربع نقاط عن أميان صاحب المركز 17، أول مراكز تفادي الهبوط.

وكان موناكو قد توج بلقب الدوري لموسم 2016-2017، وهو الوحيد الذي تمكن من كسر هيمنة باريس سان جرمان على اللقب منذ عام 2013.

المصدر: أ ف ب