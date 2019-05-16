ماليزيا.. اعتقالات جديدة بعد إحباط مخطط إرهابي

أوقفت السلطات الماليزية ثلاثة مسلحين بتهمة التخطيط لارتكاب اعتداءات تستهدف دور عبادة لغير المسلمين في البلاد وأندونيسيا المجاورة، وفق ما أعلنته الشرطة الخميس.

ويعتقد أن المشتبه فيهم على صلات بخلية أكبر تستلهم أفكار تنظيم داعش أوقف عدد من عناصرها قبل أيام في ماليزيا.

وتشهد ماليزيا وأندونيسيا حالة تأهب أمني قصوى وسط مخاوف من تنفيذ أتباع داعش اعتداءات بعد هزيمة التنظيم الإرهابي في الشرق الأوسط.

وقال قائد الشرطة الوطنية في ماليزيا عبد الحميد بدور إن الإندونيسي نور الدين عليلي أوقف الثلاثاء خارج كوالالمبور بعد تلقي السلطات معلومات عن مكان تواجده.

وأوضح أنه كان متورطا في مؤامرة لقتل أشخاص رفيعي المستوى ومهاجمة دور عبادة للمسيحيين والهندوس والبوذيين وأماكن ترفيه في العاصمة.

واعتقل المتهمان الآخران وهما محمد سيازاني ماهزان ومحمد نور الأمين في كيدا في شمال البلاد، وفق الشرطة التي أوضحت أنهما "أجريا تدريبات لصنع القنابل في مدينة يوغياكارتا في إندونيسيا في عام 2018 بترتيب من جماعة أنصار الدولة".

وأضافت أنهما "كانا يرصدان عدة كنائس في يوغياكارتا لشن اعتداءات".

وبايعت جماعة أنصار الدولة الإندونيسية المتطرفة داعش، واتهمتها السلطات بمهاجمة كنائس العام الماضي في مدينة سورابايا في اعتداءات أسفرت عن مقتل العشرات.

ويدين 60 في المئة من الشعب الماليزي بالإسلام، لكن البلد الآسيوي يضم أقليات دينية وعرقية متنوعة.