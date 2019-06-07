ماكنزي: إيران اختارت التراجع

قال القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط كينيث ماكينزي إن إيران اختارت التراجع وإعادة الحسابات بعد أن كانت تستعد لشن هجمات ضد القوات الأميركية في منطقة الخليج.

وأضاف ماكنزي في مقابلة مع وسائل إعلام غربية أجراها في مقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في بغداد الخميس، أن من السابق لأوانه استنتاج أن التهديد الإيراني قد زال.

وتابع ماكنزي "لا أعتقد في الواقع أن التهديد قد تضاءل، أعتقد أن التهديد حقيقي للغاية".

ولم يستبعد القائد العسكري الأميركي طلب قوات إضافية لتعزيز الدفاعات ضد الصواريخ الإيرانية أو غيرها من الأسلحة في المنطقة.

وقال ماكنزي إنه أعاد أيضا وضع طائرات مراقبة لمراقبة الوضع في الخليج والعراق عن كثب.

وبدأت الولايات المتحدة تعزيز وجودها في منطقة الخليج ردا على تهديدات من إيران، فأرسلت حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لنكولن"، وحاملة المروحيات "يو أس أس كيرسارج" على متنهما آلاف الرجال والنساء.

كما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.