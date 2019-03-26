ماكغريغور يعلن اعتزاله

أعلن لاعب الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور اعتزاله اللعبة، وذلك بعد خمسة أشهر من خسارته أمام الروسي حبيب نور محمدوف في مباراة مثيرة للجدل في لاس فيغاس.

ماكغريغور الذي يبلغ من العمر 30 عاما فاز في 21 منازلة خلال مسيرته وخسر في أربع.

وكانت اللجنة الرياضية لولاية نيفادا أوقفت ماكغريغور لمدة ستة أشهر بعد نزاله مع محمدوف على خلفية الشجار الذي نشب بينهما بعد النزال.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها ماكغريغور اعتزاله اللعبة، إذ سبق وأعلن ذلك عام 2016 بعد خسارته أمام الأميركي نيت دياز، لكنه عاد وشارك في نزال أمام دياز أيضا.