ماكرون: لا عودة للدواعش الفرنسيين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن مقاتلي تنظيم داعش الفرنسيين الذين تم أسرهم في العراق وسوريا يجب أن يحاكموا في الدول التي يواجهون فيها اتهامات، مشيرا إلى أن فرنسا ستطلب تحويل عقوبات الإعدام المحتملة إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.

وقال مصدران عسكريان عراقيان لوكالة رويترز الأحد إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت أسرى فرنسيين من داعش الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن ماكرون لم يعلق الثلاثاء على عملية التسليم تلك بالتحديد إلا أنه قال إن من حق الفرنسيين المحتجزين في المنطقة الحصول على مساعدة قنصلية.

وأضاف "في هذه الحالات، نضمن حماية حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأنه إذا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام يتم تحويلها إلى السجن مدى الحياة".

لكنه أكد عدم وجود "خطة للعودة" في إشارة إلى احتمال عودة الفرنسيين المحتجزين في العراق أو سوريا إلى بلادهم.