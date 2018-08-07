ماسك يدرس إلغاء إدارج تسلا بسوق الأسهم

قال مؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك الثلاثاء إنه يدرس إلغاء إدراج الشركة في أسواق تداول الأسهم، فيما لم يصدر عن الشركة بيان حول تفاصيل ودوافع تصريحات ماسك.

وأوضح ماسك عبر "تويتر" أنه يدرس إلغاء إدراج الشركة عند سعر 420 دولارا للسهم، مشيرا إلى أن "التمويل متوافر".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

ووصل سعر سهم "تسلا" عند منتصف اليوم إلى 366.9 دولارا بقيمة سوقية إجمالية للشركة تصل إلى حوالي 62 مليار دولار.

وقال ماسك إن حاملي أسهم الشركة سيكون لديهم خيار بيع الأسهم بسعر 420 دولارا للسهم أو الاحتفاظ بأسهمهم مع إلغاء إدراج الشركة.

وكان تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" قال إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي بالمملكة، اشترى حصة تقدر بملياري دولار في الشركة التي تصنع السيارات الكهربائية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين تغريدات ماسك وتقرير "فاينانشيال تايمز".