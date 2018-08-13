ماسك: تمويل سعودي لتحويل تيسلا إلى شركة خاصة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك الاثنين أنه يجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين آخرين لتمويل عملية سحب محتملة للمجموعة الأميركية المتخصصة في السيارات الكهربائية الفاخرة من البورصة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تغريدة نشرها ماسك الثلاثاء الماضي قال فيها إن "التمويل بات مؤمّنا" لهذه العملية غير أنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وقد تتخطى كلفة سحب "تيسلا" من البورصة 50 مليار دولار في حال أبقى على نسبة مساهمته البالغة 20 بالمئة.

وأشار ماسك في رسالة عبر مدوّنته الاثنين إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الحائز على 5 بالمئة من الأسهم، قد طرح منذ حوالي سنتين أن يتم تحويل تيسلا من شركة عامة مساهمة إلى شركة خاصة.

وكان ماسك قد صدم المستثمرين الأسبوع الماضي بإعلانه أنه يفكر في إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم وتحولها إلى شركة خاصة، في صفقة بقيمة 72 مليار دولار، لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن التمويل سوى أنه "جرى تدبيره".

وقد أحدث إعلان ماسك عزمه سحب "تيسلا" من البورصة زوبعة في الأوساط المالية الأميركية، وسط تشكيك أوساط مصرفية في صدقيته رغم الهالة القوية لرجل الأعمال الذي أسس تيسلا في 2003 لإحداث تغيير ثوري في قطاع السيارات.