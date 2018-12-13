بوتينا تعترف بالتجسس لصالح روسيا

اعترفت ماريا بوتينا المتهمة بالتجسس لصالح روسيا في الولايات المتحدة بالتهم الموجهة إليها خلال مثولها أمام محكمة أميركية الخميس.

ووافقت المواطنة الروسية البالغة من العمر 29 عاما، على التعاون مع السلطات الأميركية في إطار القضية.

واعتقلت بوتينا في تموز/يوليو الماضي بعد اتهامها بالتصرف "كعميلة لمسؤول في حكومة أجنبية" و"اختراقها" منظمات سياسية "بهدف الترويج لمصالح روسيا الاتحادية". واتهمت بعدم الكشف رسميا عن أنها تعمل لحساب الحكومة الروسية كما ينص عليه القانون.

وتشير الاتهامات إلى أنها تعمل مع مسؤول روسي كبير واثنين من المواطنين الأميركيين لمحاولة اختراق منظمة تدافع عن حق حمل السلاح في الولايات المتحدة والتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه روسيا.

وقال الادعاء إن بوتينا كان لها علاقات مع عدد من الأثرياء الروس أحدهم تبلغ ثروته 1.2 مليار دولار وإنها كانت على اتصال في السابق مع أثرياء بشأن تمويل رحلتها إلى لولايات المتحدة.

ودرست بوتينا في الجامعة الأميركية بواشنطن وكانت من المدافعين عن حق حمل السلاح.