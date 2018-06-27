مارادونا لمعجبيه: أنا بخير

طمأن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا الأربعاء متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "بخير"، وذلك غداة إصابته بالإعياء أثناء متابعة مباراة منتخب بلاده ونيجيريا ضمن نهائيات كأس العالم في روسيا.

وخاضت الأرجنتين مباراة حاسمة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب مدينة سان بطرسبورغ، تمكنت من الفوز بها (2-1) بعد هدف ماركوس روخو قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وأظهرت الكاميرا تفاعل مارادونا (57 عاما) مع المباراة بكل حواسه.

وكتب عبر حسابه على موقع "انستاغرام" الذي يتابعه 2.5 مليوني شخص "أريد أن أقول لكم إنني بخير".

وأوضح "في استراحة الشوطين خلال مباراة نيجيريا، شعرت بآلام في الرقبة وأصبت بانخفاض في ضغط الدم. استشرت طبيبا نصحني بالعودة (إلى الفندق)، إلا أنني أردت البقاء لأننا كنا نلعب من أجل كل شيء ... كيف كان في إمكاني الرحيل؟".

وعانى مارادونا من سلسلة مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان.