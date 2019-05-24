ماذا يفعل مدير شركة مرسيدس عندما يتقاعد؟ يقود BMW!

ماذا يفعل المدير التنفيذي الأسطوري لشركة مرسيدس بنز الدكتور زي (ديتر زيتشه) بعد تقاعده؟

يغير سيارته ويقود آي 8 من "بي أم دبليو"!

هكذا اختارت BMW أن تحيي الدكتور زي بمناسبة تقاعده، في فيديو يجمع التكريم بالمرح والترويج التجاري.

مرسيدس أثبتت أنها لا تقل قدرة على المرح من غريمتها التقليدية، وردت بأسلوب ساخر.

في فيديو نشرته بي أم دبليو، يؤدي ممثل شبيه بالدكتور زي Dr. Z طقوس الوداع في يومه الأخير في مرسيدس.. يسلم بطاقة العمل في الشركة، ويغادر في سيارة من طراز مرسيدس إلى البيت.

وهناك، يفتح الدكتور زي مرآبه، ونلمح فيه سيارة مرسيدس قديمة (طراز الخمسينيات).. تظهر على الشاشة جملة تقول إن الدكتور زي أصبح أخيرا حرا في اختياره..

ماذا يختار؟

يغادر الدكتور زي المرآب فجأة وهو يقود سيارة BMW i8 بلون برتقالي عصري أخاذ.

على تويتر، ردت مرسيدس بالقول: "شكرا بي أم دبليو على الاقتراح.. لكننا واثقون 100% أنه قد حسم خياره".

وختمت مرسيدس التغريدة بإيموجي لعوب وهاشتاغ يروج لطراز EQ- السيارة الكهربائية من مرسيدس بنز التي تنافس طراز I من بي أم دبليو.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتبادل فيها مرسيدس وبي أم دبليو السخرية. في عام 2016، احتفلت بي أم دبليو بمرور مئة عام على تأسيسها، فكيف هنأتها مرسيدس التي تأسست عام 1886؟

مرسيدس بنز الأعرق بثلاثين عاما، وجهت دعوة لموظفي بي أم دبليو لزيارة متحفها مجانا ليتعرفوا على "التاريخ الشامل للسيارات"!