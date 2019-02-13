انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز بالسودان

بيوت الأشباح.. أماكن سيئة الصيت يهابها الناشطون السودانيون لارتباطها بالأمن وعمليات التنكيل والتعذيب التي كانوا يتعرضون لها داخلها، في التسعينيات. طفت هذه الأماكن إلى السطح مجددا مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، لكن بشكل "أفظع ومخيف يصل إلى حد قتل المحتجين تحت التعذيب"، حسب قول الناشط والمحتجز السابق عبد الحليم عثمان لـ "موقع الحرة". ويقدر ناشطون عدد المحتجزين منذ اندلاع التظاهرات قبل أسابيع، بثلاثة آلاف شخص، فيما تتحدث الحكومة عن نحو ثمانمئة فقط.

​من يتصدى للمحتجين؟ بدأت الاحتجاجات السودانية في 19 كانون أول/ ديسمبر أولا بسبب رفع أسعار الخبز، لكنها تحولت لاحقا إلى ثورة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير. وقد تصدت لها قوات الأمن بعنف شديد. فما طبيعة هذه القوات؟ تظهر صور ومقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي أفرادا من تلك القوات بزي رسمي (عسكري وشرطي)، وآخرين مسلحين بلباس مدني، يصفهم الناشطون بأنهم "بلطجية" يتبعون لجهاز الأمن والمخابرات. كثيرون منهم يلبسون أقنعة، وعادة ما يستخدمون سيارات بيك أب بيضاء، أحيانا من دون لوحات أو مغطاة، حسب بعض المقاطع والتقارير. يعتقلون الناس من الشوارع ومن منازلهم فيما تظهر بعض اللقطات الضحايا وهم يُضربون ويصرخون، ثم يسحبون بلا رحمة، إلى عربات، ثم يختفون.

يقول الناشط عبد الحليم عثمان إن نظام البشير حول البلد إلى "دولة بوليسية من الدرجة الأولى. زرعوا الشك في نفوس الجميع، لا تستبعد أن يكون أخوك رجل أمن. إنهم يندسون وسط المحتجين لمعرفة تحركاتهم ثم اعتقالهم". ماذا يحدث داخل المعتقلات؟ يقول عثمان إن المحتجزين ينقلون إلى مراكز احتجاز من دون توجيه أي تهم لهم، ويتعرضون لأبشع انواع التعذيب، ويضيف: "سجل الإنقاذ مع التعذيب ليس جديدا، كانوا يستخدمون وسائل مختلفة لتعذيب النشطاء والسياسيين، منها الزردية للضغط على الأعضاء التناسلية وحرق البلاستيك في الظهور، وهناك حالات لاغتصاب رجال في المعتقلات." ويضيف عثمان "الآن بعد اشتداد الضغوط الشعبية على النظام، يعود لذات الممارسات، لكن بشكل أبشع وأفظع يصل إلى درجة قتل المتظاهرين تحت التعذيب". وفي الأسبوع الماضي، أظهرت تحقيقات لجنة مختصة وفاة معلم بمرفق احتجاز أمني تحت التعذيب شرقي السودان. وقد أثارت الحادثة ردود فعل عنيفة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الناشط السوداني طارق الكرف لـ "موقع الحرة" إن "مقتل الأستاذ أحمد الخير، يظهر مدى بشاعة هذا النظام. وهذه الحادثة ليست الوحيدة".

الاستحمام بمياه الصرف الصحي ويوضح الناشط عبد الحليم عثمان أنه نفسه كان ضحية تعذيب في عام 2010 "كنت وقتها طالبا نقلوني إلى مركز احتجاز شمال موقف شندي بالخرطوم بحري. كنا ننام عراة ويأمروننا بالاستحمام بمياه الصرف الصحي. أي استفزاز أكثر من هذا؟. ومن أنواع التعذيب الأخرى "التدوير مع المروحة، والضرب العنيف لدرجة فقدان الوعي والتعرض للكسور وفقدان القدرة على المشي"، حسب ناشطين وتقارير. ويقول الناشط السوداني طارق الكرف الذي اعتقل أيضا عدة مرات من قبل جهاز الأمن، إن مراكز الاحتجاز الأمني في عهد البشير اصبحت منشرة بشكل كبير، "بعضها وسط الأحياء، لكن أخطرها مركز الاحتجاز المرفق بالقيادة العامة في الخرطوم والمركز القريب من موقف حافلات شندي (بحري)".

​ الثلاجة وتوضح بعض التقارير أن مراكز الاحتجاز الأمنية في السودان ليست وجهة المحتجزين النهائية. ويقول الكرف إن الناشطين الذين يشعر النظام بأنهم يشكلون خطرا عليه، ينقلون إلى مراكز في غاية السرية، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب بما فيها القتل والاغتصاب. وبعضهم مختف قسريا لا ندري مصيرهم حتى الآن". ونقل تقرير لمحطة "بي بي سي" عن محتجزين سابقين في مركز "شندي"، وضعهم في خلايا اعتقال منفردة تسمى الثلاجة. يقول أحدهم "إنها شديدة البرودة، بعد 15 دقيقة لا يمكن تحملها. لقد وضعت فيها كل الليل، ولساعات إضافية اليوم التالي". ناشط آخر لا يخفي رعبه منها "المكان بارد ومعزول، ظننت أن تلك آخر لحظات حياتي، لقد ضربوني بقسوة، التعذيب والضرب كان بالنسبة لي أفضل من وضعي في ذلك المكان" نفي حكومي ونقلت تقارير صحفية عن مسؤول بالحكومة السودانية نفيه وجود مراكز احتجاز سرية في السودان. رغم تشديد المسؤول على حق الشرطة في حماية نفسها "من متظاهرين غير سلميين وتجمعات غير شرعية". وعلى الرغم من إعلان مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش الإفراج عن "كل المتظاهرين" الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحالية، إلا أن ناشطين ينفون ذلك ومن بينهم طارق الكرف الذي قال "إن كثيرين منهم لا يزالون قيد الحبس، والأخطر أن بعضهم مختفون قسرا، ومصيرهم لا يزال مجهولا". وتقول منظمات حقوقية إن 50 شخصا على الأقل قتلوا خلال التظاهرات السودانية، بينما تقول الحكومة إن عدد الضحايا في حدود ثلاثين.