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ماذا قال الطيار الإثيوبي في آخر تسجيل صوتي؟

طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية

كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية تويلدي غيبرمريام أن قائد الطائرة التي تحطمت الأحد كان قد أبلغ برج المراقبة بوجود مشاكل في التحكم بالطائرة وطلب الإذن بالعودة للمدرجة بعد فترة قصيرة من بدء الرحلة.

وقال غيبرمريام في لقاء مع شبكة "سي أن أن" الثلاثاء إن تسجيلا يظهر أن الطيار طلب الإذن بالعودة للمدرج بسبب مشاكل فينة في التحكم بالطائرة، من دون إعطاء تفاصيل أكثر حول الخلل الفني.

وأشار إلى أن المدرج طلب من الطيار العودة، ولكن بعد برهة اختفت الطائرة عن شاشات المراقبة.

تحطم طائرتين من نوع بوينغ 737 طراز ماكس
تحطم طائرتين من نوع بوينغ 737 طراز ماكس

وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قد أشار إلى تشابه بعض العوامل لما حصل في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية لما حصل مع طائرة من ذات الطراز تحطمت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 فوق بحر جاوة، إذ كلا الطيارين قد طلبا الإذن للعودة للمطار بعد الإقلاع بفترة بسيطة بسبب خلل في نظام التحكم بالطائرة.

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