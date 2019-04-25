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السورية نوجين مصطفى في مجلس الأمن

ماذا قالت ناشطة سورية في مجلس الأمن؟
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ماذا قالت ناشطة سورية في مجلس الأمن؟

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السورية نوجين مصطفى

ناشدت الناشطة السورية نوجين مصطفى مجلس الأمن التركيز في عمله على متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا.

وقالت مصطفى وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة في كلمة لها في مجلس الأمن إن هذه الفئة في سوريا غير مرئية وعلى منظمات الإغاثة جمع المعلومات المتعلقة بهم في ظل غياب هذه المعلومات عن التقارير التي تصدر عن الوضع الإنساني في سوريا.

وعرضت أمام المجلس تجربتها مع التعرض للقصف والعنف والتهجير واللجوء، مناشدة المجلس منع تكرار تجربة حلب في إدلب التي تأوي أكثر من ثلاثين ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالبت بالتفات منظمات الإغاثة الدولية لهذه الفئة، وخاصة الإناث إذ يفتقر الوضع الحالي إلى وجود خدمات الصحة والتعليم والحماية والصرف الصحي والنفاذ إلى المساعدات الإنسانية.

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