مصير جثة خاشقجي

بعد أسابيع من الشائعات المروعة، أكد المدعي العام التركي الأربعاء أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قتل "خنقا" بمجرد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول ثم "قطعت" جثته و "تم التخلص منها".

ولكن السؤال الذي لا يزال من دون جواب بعد شهر على الجريمة، هو أين هي الجثة أو ما بقي منها؟

"الجثة قطعت"

الرياض اعترفت أخيرا بعد أكثر من أسبوعين على وقوع الجريمة، بأنه قتل في القنصلية خلال شجار و"اشتباك بالأيدي"، لتعود بعدها وتقول إن الجريمة نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها.

غير أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على أن مقتل خاشقجي جريمة أعدت مسبقا وارتكبتها مجموعة من 15 سعوديا جاؤوا خصيصا من الرياض لتنفيذها.

وفي بيان نشرته الأربعاء قالت النيابة العامة في اسطنبول إنه "وفقا لخطة أعدت مسبقا، خنق الضحية جمال خاشقجي حتى الموت ما إن دخل إلى القنصلية"، مضيفة أن "جثة الضحية قطعت وتم التخلص منها".

ولكن البيان لم يوضح أين تم التخلص من الجثة المقطعة ولا كيف حصل ذلك.