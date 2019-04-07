ماذا طلب خامنئي من رئيس الوزراء العراقي؟

طلب المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إخراج القوات الأميركية من العراق في أسرع وقت.

وقال خلال استقباله عبد المهدي السبت في طهران "ينبغي أن تقوموا بما يدفع الأميركيين إلى سحب جنودهم من العراق في أسرع وقت ممكن لأنهم أينما مكثوا عسكريا لفترة طويلة في بلد ما، كانت عملية إخراجهم محفوفة بالمصاعب".

وزعم خامنئي أن "الحكومة والبرلمان الحاليين في العراق غير مرغوب بهما من قبل الأميركيين ولذلك فإنهم يخططون لإزاحة هذه المجموعة من المشهد السياسي".

وبدأ عبد المهدي السبت زيارة لإيران.

وتعد إيران ثاني دولة موردة إلى العراق على صعيد المنتجات ومصدرا حيويا لموارد الطاقة بالنسبة إلى بلد يعاني كثيرا من انقطاعات الكهرباء.

وتدعم إيران حاليا عدة أحزاب وميليشيات في العراق.