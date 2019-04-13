ماذا حدث في الساعات الـ24 من حكم بن عوف؟

مصطفى هاشم/ خاص "موقع الحرة"
23 ساعة و40 دقيقة.. أصبح بها عوض بن عوف الأقصر مدة بين من حكموا السودان..
منذ أن أدّى بن عوف القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، حتى تنازله، لم يمر يوم واحد!
وكان صاحب الرقم القياسي لأقصر السودانيين حكما هو الرائد هاشم العطا، الذي أطاح بالجنرال جعفر النميري من منصبه، بيد أن الأخير استطاع العودة عقب 3 أيام فقط من انقلاب 19 يوليو.
في المقابل احتفظ الرئيس المخلوع عمر البشير بالرقم القياسي لأكثر الرؤساء السودانيين تعميراً في الحكم بحوالي 30 سنة.
لكن ما الذي حدث خلال الـ24 ساعة حتى يتخلى بن عوف عن الحكم بهذه السرعة؟
ما أن أنهى وزير الدفاع عوض بن عوف بيانه الأول وقبل الأخير، معلنا فيه عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في "مكان آمن"، وتولي مجلس انتقالي عسكري السلطة لمدة عامين مع فرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر، حتى تحولت الهتافات من "تسقط بس" إلى "تسقط تاني".
وبدأت المسيرات بالتوافد على مقر الاعتصام رفضا لبيان الجيش الذي لم يعلن استجابته لمطالب المعتصمين أو حتى ذكر الثورة أو عزمه التحاور مع القوى السياسية، غير أنه أفرج عن معظم المعتقلين السياسيين.
وعلى الصعيد السياسي، رفض "تجمع المهنيين السودانيين" الذي قاد الحراك خلال ما يقرب من أربعة أشهر، التعامل مع المجلس الانتقالي العسكري الذي لم يتواصل من الأساس مع "تجمع المهنيين" قبل إصدار بيانه الأول، بحسب ما قالته المتحدثة باسم التجمع الدكتورة سارة عبدالجليل لـ"موقع الحرة".
ورفض تحالف قوى الإجماع السوداني المعارض الاعتراف بالمجلس العسكري أو الاجتماع به.
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف في تصريحات لـ"الحرة" إن التحالف لن يتعامل مع المجلس العسكري.
أما دوليا، فأصبح المجلس العسكري معزولا، مع رفض كل من منظمات "الأمم المتحدة" والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي الانقلاب العسكري.
ودعت الولايات المتّحدة الخميس الجيش السوداني إلى تشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيين.
ومع بدء سريان حظر التجول في العاشرة مساء الخميس، بدا كأن الحظر لم يكن، حيث رفض المعتصمون مغادرة مقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.
وبات ما يقرب من مئة ألف شخص مع لجان شعبية لتأمين المعتصمين الذين لم يناموا من الاحتفالات الصاخبة والترقب المشوب بالحذر.
ووسط تصاعد المظاهرات وتزايد المعتصمين أكثر من أي وقت مضى، بدا واضحا أن هناك خلافا داخل المجلس العسكري.
ويشكل المجلس العسكري الانتقالي أربعة عناصر هي وزارة الدفاع وعلى رأسها عوض بن عوف، وجهاز المخابرات برئاسة صلاح قوش، ووزارة الداخلية، وقوات الدعم السريع (أعلنت لاحقا أنها لن تشارك).
وميدانيا، قال الناشط أحمد البدوي من داخل مقر الاعتصام لـ"موقع الحرة" إن ضباطا كثرا "جلسوا مع المعتصمين قبل فجر الجمعة وحذرونا من فض الاعتصام والالتفاف على مطالبنا".
وكان عناصر من القوات المسلحة يسيرون وسط المعتصمين من آن لآخر طوال الليل.
وصباح الجمعة، دعا المجلس العسكري الانتقالي القوى السياسية لاجتماع "للاستماع لوجهات نظرها"، مطالبا الأحزاب السياسية بتحديد ممثلين اثنين مفوضين من كل حزب لحضور اللقاء، لكنه تجاهل القوى الشعبية والسياسية غير الحزبية كتجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التظاهرات.
ومع عدم التعاطي مع المجلس العسكري، تم تأجيل لقاء كان مقررا بين اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي والكيانات السياسية في البلاد، حسبما أفاد مراسل "الحرة" في العاصمة السودانية.
ومع تزايد الاعتصام وحضور مئات الآلاف لأداء صلاة الجمعة في محيط مقر الجيش، بدأت الإرهاصات والأقاويل داخل مقر الاعتصام بأن هناك انقلابا وشيكا على بن عوف، إلى أن خرج بن عوف نفسه يعلن تنحيه وتنازله لمفتش عام الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وقال الإعلامي والناشط السوداني حسن بركية لـ"موقع الحرة" إنه "كانت هناك خلافات وأعتقد خطوة تنحي بن عوف ونائبه لتخفيف حدة الخلافات".