آبل تكشف أسرار جديدها

أعلنت شركة آبل الاثنين منتجات جديدة للمستخدمين تعتمد أغلبها على نظام الاشتراكات الشهرية.

وأطلقت الشركة في مؤتمر صحافي من كاليفورنيا خدمة "آبل تي في بلس"/ (Apple TV+)، و"آبل نيوز بلس"/ (Apple news+)، و"آبل آركيد"/ (Apple Arcade)، و"آبل كارد"/ (Apple Card).

"آبل تي في بلس"

ودخلت آبل المنافسة في مضمار خدمات البث التلفزيوني عبر الاشتراكات الشهرية، حيث أعلنت خدمة "آبل تي في بلس" التي ستضم عروضا وأفلاما خاصة بها.

وتعد آبل مستخدميها بأنهم سيعيشون تجربة إبداعية جديدة خلال مشاهدتهم للبرامج والقصص والأفلام والوثائقيات التي ستعرض مع حلول خريف العام الحالي.

وقالت الشركة إن المستخدمين على موعد مع برامج وأفلام للمشاهير الذين يحبونهم مثل المذيعة أوبرا وينفري والمخرج ستيف سبيلبيرغ والممثلة جنيفر أنستون، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة ستكون متاحة للاشتراك مطلع أيار/ مايو، وتتيح للمشتركين مشاهدة قنوات، منها HBO و Starz وSHOWTIME وCBS.

وستعلن آبل أسعار الخدمة في وقت لاحق من هذا العام.

"آبل نيوز"

وفي خدمة جديدة من آبل يمكن قراءة أكثر من 300 مجلة وصحيفة من خلال تطبيق "آبل نيوز بلس" باشتراكات شهرية، لكن هذه الخدمة ستكون متاحة في أميركا الشمالية فقط.

ومن بين المطبوعات التي يمكنك متابعتها: فوغ، ناشيونال جيوغرافيك، بيوبل، وال ستريت جورنال ولوس أنجليس تايمز.

"آبل آركيد"

وعلى صعيد الألعاب الإلكترونية، طرحت آبل خدمة منصة "آبل آركيد" حيث يمكن الاختيار من بين 100 لعبة، ولن تدفع سوى رسم شهري بدل الخدمة.

وستتعاون آبل مع كبريات ستديوهات ومطوري الألعاب الإلكترونية لضمان تزويد المنصة بألعاب خاصة بها.

وأشارت إلى أن متجر آبل للتطبيقات يضم أيضا أكثر من 300 ألف لعبة إلكترونية يمكن للمستخدمين تحميلها.

"آبل كارد"

وأعلنت آبل خدمة "كارد" التي تتيح للمستخدم بطاقة ائتمانية بتجربة جديدة، ستكون متاحة صيف العام الحالي للمستخدمين في أميركا.

وتقدم البطاقة مزايا عديدة للمستخدم مثل جدولة الدفعات والتحكم بالإنفاق، كل ذلك من خلال تطبيق على جهاز آيفون، إذ لن تحتاج لوجود البطاقة البلاستيكية بشكل فعلي في عمليات الدفع أو الشراء.