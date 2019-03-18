مادورو قد يجري 'هيكلة جذرية' لحكومته

قالت ديلثي رودريغيز نائبة رئيس فنزويلا المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو الأحد إن الرئيس المطعون بشرعيته يعتزم إجراء "إعادة هيكلة جذرية" لحكومة كاراكاس وذلك وسط صراع على السلطة مع المعارضة.

وأوضحت رودريغيز على "تويتر" أن مادورو طلب من أعضاء الحكومة "تقديم خططهم لمراجعتها في إطار إعادة هيكلة عميقة لأساليب ومهام الحكومة".

ويأتي التغيير المحتمل عقب انقطاع للكهرباء استمر نحو أسبوع وتسبب في حالة من الشلل في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يعاني بالفعل من انهيار اقتصادي ونقص في الغذاء والدواء وهجرة ملايين المواطنين.

وكان رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو أعلن في كانون الثاني/يناير نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد وتعترف الولايات المتحدة ومعظم الدول في أوروبا وأميركا اللاتينية بشرعيته.