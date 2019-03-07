مادة مسرطنة في مستحضرات تجميل كليرز

دعت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) الكونغرس إلى تحديث قواعد السلامة المتعلقة بمستحضرات التجميل بعدما أصدرت تحذيرا للمستهلكين بعدم استخدام ثلاثة منتجات للتجميل تبيعها متاجر كليرز ومنتج واحد يباع في متاجر جاستيس بسبب احتوائها على مادة الأسبستوس المسببة للسرطان.

وقالت الإدارة إنها ستتعاون مع الكونغرس لتحديث الإطار التنظيمي الذي تعمل الإدارة بموجبه منذ أكثر من 80 عاما فيما يتعلق بمستحضرات التجميل.

وذكرت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني في الوقت الراهن يلزم أي شركة مصنعة لمستحضرات التجميل تبيع منتجاتها للمستهلكين الأميركيين بفحص منتجاتها.

وفي تحذيرها بخصوص كليرز، حددت الإدارة مستحضرات ظلال الجفون وتحديد الوجه والبودرة المضغوطة، وأشارت إلى بودرة التلك المستخدمة في تلك المستحضرات.

وقالت كليرز، التي تعافت من الإفلاس في تشرين الأول/أكتوبر والتي لديها أكثر من 2400 محلا في أميركا الشمالية وأوروبا، إن ما من "أدلة على أن أي منتج تبيعه كليرز غير آمن".

لكنها ذكرت أنها سحبت المنتجات الثلاثة المذكورة من متاجرها لدواعي الحذر وكذلك "أي منتج تجميل آخر يحتوي على بودرة التلك".

تجدر الإشارة إلى أن المنتجات التي تباع في متاجر كليرز وجاستيس موجهة للبنات الصغيرات والمراهقات.