ماتيس يدعو إلى تحقيق 'شفاف' في مقتل خاشقجي

دعا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الأحد إلى تحقيق شفاف في مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وذلك غداة لقائه في البحرين مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وقال ماتيس في تصريحات لصحافيين في براغ "لقد ناقشنا (قضية خاشقجي)، هناك حاجة إلى شفافية وتحقيق كامل وشامل".

وتابع أنه كان هناك "توافق كامل مع وزير الخارجية (الجبير) من دون تحفظات على الإطلاق، قال إننا بحاجة لمعرفة ما حدث وكان متعاونا جدا".

وأثار مقتل خاشقجي ردود فعل غاضبة من حلفاء السعودية الذين يطالبون المملكة بالكشف عن تفاصيل ما حدث ومعاقبة المتورطين.

من ناحية أخرى، أعلن ماتيس مواصلة الاستعدادات لإرسال قوات إلى الحدود الأميركية مع المكسيك، للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وأضاف ردا على سؤال أن هناك مواد بناء يتم إرسالها بالفعل" إلى المنطقة.