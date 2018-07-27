ماتيس يدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الجمعة إنه يدرس إمكانية عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، في وقت يبحث زعيما البلدين إجراء جولة محادثات جديدة.

وقال ماتيس للصحافيين في البنتاغون "أنا أدرس عقد لقاء مع نظيري لكني لما أتخذ قرارا".

وأوضح ماتيس: "أنا مع إعادة فتح قنوات التواصل"، مضيفا أنه "من الأهمية بمكان أن نتحدث مع الدول التي لدينا معها خلافات كبرى".

وكان ماتيس أعلن الثلاثاء أنه لن يكون هناك تعاون مع الجيش الروسي في الملف السوري، على الأقل في الوقت الراهن.

ويعود آخر اتصال بين وزيري دفاع روسيا والولايات المتحدة إلى أيلول/سبتمبر 2015، وكان بين شويغو وآشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي السابق. كما يعود آخر لقاء ثنائي بين شويغو ووزير دفاع أميركي إلى تشرين الأول/أكتوبر 2013، وكان حينها تشاك هيغل وزيرا للدفاع.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب "منفتح" على زيارة روسيا بعد إعلان نظيره فلاديمير بوتين أنه دعا الرئيس الأميركي إلى زيارة موسكو.