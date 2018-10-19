ماتيس: هجوم قندهار لن يؤثر على الوضع في الولاية

اعتبر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الجمعة أن قتل قائد شرطة قندهار الجنرال عفيف عبد الرازق الخميس في هجوم تبنته حركة طالبان، لن يؤثر على الوضع الأمني في الولاية الواقعة جنوب أفغانستان.

وقال ماتيس متحدثا لصحافيين في سنغافورة على هامش قمة حول الأمن "رأيت الضباط المحيطين به، رأيت التقدم الذي حققته قوات الأمن الأفغانية".

وأضاف أن "أفغانستان خسرت وطنيا، لكن لا أعتقد أن ذلك سيترك أثرا على المدى البعيد في المنطقة".

وهاجم أحد عناصر طالبان الخميس مبنى محصنا كان يستضيف اجتماعا لبحث الأمن قبل الانتخابات التشريعية الأفغانية، شارك فيه ضباط أفغان إضافة إلى قائد قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان الجنرال الأميركي سكوت ميلر، .

وأدى الهجوم إلى مقتل الجنرال عبد الرازق، أحد أبرز أركان القوات الأفغانية التي تتصدى لحركة طالبان، وقتل شخصان آخران على الأقل فيما نجا الجنرال ميلر.

ورأى ماتيس أن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة ما إذا كان هذا الهجوم سينعكس على نسبة المشاركة في انتخابات السبت.

وقال مسؤولون أفغان من جهة أخرى إن مفوضي الانتخابات الأفغانية أوصوا بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي تجرى السبت في إقليم قندهار في جنوب البلاد بعد اغتيال قائد شرطة الإقليم.